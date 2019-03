Je nach Sichtweise ist Hillary die grosse Dame oder die alte Tante der demokratischen Partei. Unbestritten ist, dass niemand sonst im amerikanischen Politikbetrieb über so viel Erfahrung verfügt. Nach acht Jahren als First Lady, acht Jahren als Senatorin des Bundesstaates New York, vier Jahren als Aussenministerin und fünf Monaten als erste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten hat sie eine einzigartige Position innerhalb der Partei.

Auch wenn sie selbst nicht noch einmal antritt, die demütigende Niederlage von 2016 überschattet die Wahlen von 2020. Clinton weiss deshalb aber auch viel über Trump und was für ein harter und unangenehmer Gegner er ist.

Mentorin, Kollegin, Anhängerin oder Rivalin

Gleichzeitig kennt sie die Stärken und Schwächen der inzwischen 14 demokratischen Kandidaten. In den vergangenen 25 Jahren war Hillary Clinton irgendwann deren Mentorin, Kollegin, Anhängerin oder Rivalin. Und sie prüfte mindestens fünf der aktuellen Bewerber als mögliche Vizekandidaten bei ihrer Kandidatur 2016.

Für Cory Booker, Senator aus New Jersey, soll damals – etwas verfrüht – bereits Werbematerial gedruckt worden sein, wie die «New York Times» weiter berichtet. Dazu kommt, dass Clinton immer noch über viele loyale und zum Teil einflussreiche Anhängerinnen verfügt. Kein Kandidat möchte in einer Präsidentschaftswahl auf diese Stimmen verzichten.