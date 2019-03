Spanien soll sich für Eroberung entschuldigen

Mexikos Präsident hat den König Spaniens und den Papst in Briefen darum gebeten, sich für die spanische Eroberung und Unterwerfung indigener Völker im 16. Jahrhundert zu entschuldigen. Er hofft auf eine «historische Aussöhnung» im Jahr 2021.

???? #VIDEO El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_, anunció hoy que -a nombre del Estado Mexicano- pedirá perdón por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas en el país, durante los últimos 200 años ???????? pic.twitter.com/hKgwtw6eWu — CódigoQro (@CodigoQro) 26. März 2019

Es habe sich um eine Invasion gehandelt, während der willkürlich die Völker unterworfen wurden, sagte Andrés Manuel López Obrador in einer Video-Botschaft, die am Montag in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Er habe die Briefe an Papst Franziskus und König Felipe VI. gesendet, damit die Missstände beachtet würden und die betroffenen Völker eine Entschuldigung für die Verletzung der Menschenrechte erhielten, so der Linkspolitiker in dem Video, das ihn in der Maya-Stätte Comalcalco im Bundesstaat Tabasco zeigt.