Mueller wirft dem langjährigen informellen Berater Trumps vor, Untersuchungen durch den Kongress behindert, Falschaussagen gemacht und Zeugen beeinflusst zu haben. Im Kern geht es um die Rolle, die Stone rund um die gestohlenen E-Mails der Demokratischen Partei spielte, die in der Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 von der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht wurden. Diese steht im Verdacht, Verbindungen zu russischen Geheimdiensten zu haben.

Was Trumps Team wusste

In der 24-seitigen Anklageschrift zeichnet Mueller die Kontakte nach, die Stone zu Wikileaks hatte. Demnach war Trumps Vertrauter schon frühzeitig im Bild über das von russischen Hackern beschaffte Material, das Wikileaks ins Internet stellen wollte – und er informierte darüber die Präsidentschaftskampagne von Trump.

Ein laut Anklageschrift «hochrangiger Vertreter der Trump-Kampagne» erkundigte sich wiederum bei Stone danach, welches Material Wikileaks über Trumps Konkurrentin Hillary Clinton hatte. Um wen es sich dabei handelt und auf wessen Anweisung er es tat, steht in der Anklage nicht. Allerdings liest sich aus der Schrift, dass Trumps Wahlkampfteam zumindest Bescheid darüber wusste, was Wikileaks vorhatte.

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2019