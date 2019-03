Sonderermittler Mueller entlastet Trump fast vollständig

Der Sonderermittler habe keine Verschwörung von Trumps Wahlkampfteam mit Russland festgestellt, teilte Barr mit. Er verwendete dabei ein direktes Zitat aus Muellers Bericht: «Die Untersuchung ergab keine Hinweise darauf, dass sich Mitglieder der Trump-Kampagne mit der russischen Regierung bei deren Einmischung in die Wahlen absprachen.» Keine Verschwörung also, «no collusion»: so, wie es Trump die vergangenen zwei Jahre stets gesagt hatte.

Weniger eindeutig fällt Muellers Bericht hinsichtlich der Frage danach aus, ob Trump sich im Zuge der Russland-Affäre der Justizbehinderung schuldig gemacht habe. Laut Barr ist Mueller diesbezüglich zu keiner Schlussfolgerung gekommen. In seinem Bericht habe er bloss die Argumente aufgelistet, die für und gegen eine Justizbehinderung sprechen. Mueller schreibe in seinem Bericht, dass seine Untersuchung nicht behaupte, dass Trump eine Straftat begangen habe, «aber sie entlastet ihn auch nicht». Diese Einschätzung hat Mueller dem Justizminister überlassen. Und wie Barr in seinem Schreiben an den Kongress festhält, ist er nach der Konsultation von Muellers Bericht der Ansicht, dass «die Beweise, die der Sonderermittler in seiner Untersuchung zusammengetragen hat, nicht ausreichend sind, um eine Justizbehinderung durch den Präsidenten festzustellen».

Trumps Triumph

Bereits am Freitagabend war bekannt geworden, dass Mueller auf weitere Anklagen gegen Personen verzichtet. Schon daraus liess sich der Schluss ziehen, dass es die von vielen behauptete Zusammenarbeit zwischen Donald Trumps Wahlkampagne und russischen Kreisen wahrscheinlich nicht gab, zumindest nicht in einem Ausmass, das eine strafrechtliche Verfolgung rechtfertigen würde. Hätte es sie gegeben, hätten nun fast zwangsläufig neue Anklagen gegen Vertraute Trumps folgen müssen. Nach all den Erwartungen, die viele in den Medien über lange Zeit geschürt hatten, war bereits dies eine entscheidende Entwicklung.

Ein grosser Sieg für Trump also. «Es gab keine Verschwörung mit Russland», sagte der Präsident am Sonntagabend, bevor er aus Florida nach Washington zurückflog. «Totale und komplette Entlastung für mich, keine Verschwörung, keine Justizbehinderung», sagte Trump. Viele Leute seien durch die Ermittlungen «verletzt» worden. Dann forderte er eine Untersuchung darüber, warum vom US-Justizministerium überhaupt ein Sonderermittler eingesetzt werde, rief den Reportern auf dem Rollfeld ein «Danke!» zu und verschwand im Flugzeug.

675 days, millions spent, a team of people biased against the President, and NO COLLUSION FOUND. Now, we have to have a review of how we got here: how we allow political opposition research to fuel an investigation that was never founded in fact or reality. #MuellerReportpic.twitter.com/YrjM4lT8N9

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 23. März 2019