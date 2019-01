In einem am Montag in sozialen Online-Netzwerken verbreiteten Video forderte der Anführer einer Gruppe uniformierter Männer, die nach eigenen Angaben der Armee angehören, das Volk auf, gegen Maduro «auf die Strasse» zu gehen. Militär- und Polizeikräfte gingen mit Tränengas gegen Anwohner vor, die sich nach dem Aufruf der mutmasslichen Armeeangehörigen vor einem Militärposten im Norden der Hauptstadt Caracas versammelten.

#Venezuela A group of Venezuelan soldiers (from the National guard) captured a military base near #Caracas and asked civilians to oust #Maduro. pic.twitter.com/2eqLNtIoib — MrRevinsky (@Kyruer) 21. Januar 2019

Maduro hatte am 10. Januar seine zweite Amtszeit angetreten. Die Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai war jedoch vom grössten Teil der Opposition boykottiert worden. Sie erkennt das Ergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder. Abgesehen von der politischen Krise leidet Venezuela auch unter einer schweren Wirtschaftskrise mit Versorgungsengpässen.