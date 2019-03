So will Joe Biden die Demokraten überzeugen

Joseph Robinette Biden ist ein Mann des Volkes. 2009 zeigte das satirische Magazin «The Onion» den Vizepräsidenten, wie er in der Auffahrt zum Weissen Haus seinen Pontiac Trans Am – vom Image her ein muskulöser Sportwagen für Proleten – blitzsauber wusch, ohne Hemd und in der Hand eine Dose Bier. Die Fotomontage sprach Bände: Joe ist einer von uns!