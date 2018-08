«Sie sagten: ‹Am Samstag werden wir Maduro mit Drohnen töten›»

Nachdem im Zentrum von Caracas während einer Militärparade zwei Drohnen explodiert waren, fragte sich die ganze Welt: Hatte tatsächlich jemand versucht, den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro zu töten oder handelt es sich vielleicht um eine inszenierte Täuschung des Regimes, um weiter gegen die demokratische Opposition vorzugehen? Offizielle Angaben aus Venezuela stossen generell auf grosse Skepsis, zumal die Polizeikräfte notorisch korrupt sind und unter der Knute der Regierung stehen.

Für eine Person war die Sache allerdings klar: Jaime Bayly, den peruanischen Fernsehmoderator in Miami. Am Montag nach dem Vorfall erzählte er in seiner Sendung, er habe von den Anschlagsplänen bereits vor dem Vorfall gewusst. «Ich erfuhr vom Plan die Woche zuvor. Meine Quellen, die generell vertrauenswürdig sind, riefen mich an und wollten sich mit mir treffen», so Bayly. «Ich ging hin. Und sie sagten mir: ‹Am Samstag werden wir Maduro mit Drohnen töten. Wir haben die Drohnen in Caracas getestet, sie funktionieren.›» Er habe der Gruppe zwar nicht recht geglaubt, so Bayly, aber er habe zugestimmt: «Tut es!»

Ein Maulwurf sollte die Handy-Störsignale abschalten

In den Tagen danach präzisierte Bayly seine Geschichte in seinem TV-Programm und in einem Artikel der Zeitung «Diario Las Américas». Demnach habe «ein Freund mit Einfluss in den Machtkreisen Washingtons» den Kontakt zu einem Venezolaner hergestellt, den Bayly in der Woche vor den Explosionen in einem Café in Miami getroffen habe. «Er sagte mir, dass der Angriff nur gelingen würde, wenn ein Maulwurf aus der Rebellengruppe die Handy-Störsignale im Sicherheitsring des Diktators deaktivieren würde», schreibt Bayly. Nur so könnten die Drohnen nahe genug an Maduro herangesteuert werden.

Der angebliche Anschlagsplan habe neben Maduro auch weiteren Teilen der Führungsriege gegolten, namentlich Diosdado Cabello, dem Ex-Vizepräsidenten und Präsidenten des regierungshörigen Verfassungskonvents. «Er erklärte mir, dass nach einem erfolgreichen Anschlag befreundete Generäle sofort die Macht übernehmen, die wichtigsten Führer der Diktatur verhaften und eine Übergangsjunta installieren würden», so Bayly. «Wichtige kolumbianische Generäle» seien Teil dieser «Geheimdienstoperation».

Vor dem Café habe der Venezolaner Bayly gebeten, kurz zu warten. «Er ging zu seinem Auto, zog etwas heraus und reichte es mir. Er sagte, es sei eine exquisite venezolanische Süssigkeit. Ich dankte ihm und wir schüttelten uns die Hand. ‹Der muss verrückt sein, zu denken, dass ich das jetzt essen werde›, dachte ich.»

«Es war keine Täuschung der Regierung»

Nach dem Treffen habe Bayly seine Quelle in Washington angerufen und gefragt, ob die Geheimdienste davon wüssten. «Wenn du das weisst, und ich das weiss, dann wissen die das auch», habe sein Freund gesagt. «Wir werden selbst nicht nach Venezuela gehen, aber wir werden unsere Verbündeten dort unterstützen, damit sie die Diktatur stürzen und die Demokratie wiederherstellen können», so die Quelle.

Auch die US-Regierung habe von den Plänen der venezolanischen Rebellengruppe gewusst und sie gutgeheissen, so Bayly in seinem Programm. Doch die Regierung von Donald Trump werde selbst nicht in Venezuela intervenieren. «Die Gringos werden versuchen, den venezolanischen Rebellen zu helfen. Das ist ein Problem, das die Venezuelaner selbst lösen müssen», so Bayly. Die Gruppe habe im Vorab einflussreiche Leute wie ihn kontaktiert, um sich derer Unterstützung zu versichern.

Am Samstag, 4. August, habe sich Bayly dann alleine vor seinen Fernseher gesetzt und den venezolanischen Staatssender VTV eingeschalten. Nach kurzer Zeit sei ihm aufgefallen, dass Ex-Vizepräsident Cabello nicht der Parade beiwohnte – und Bayly sah, wie der Rest der Welt, die Explosion der Drohne mitten in der Luft.

Ein Video zeigt die erste Drohne, während im Hintergrund Maduros Stimme zu hören ist: Die Rede und die Explosion der Drohne nebeneinander synchronisiert – die Authentizität des Drohnen-Videos liess sich nicht unabhängig bestätigen. (6. August 2018) Video: Tamedia/AP/Twitter

Sein venezolanischer Kontakt habe ihm bei einem zweiten Treffen erklärt, was schiefging: Der Maulwurf habe die Handy-Störsignale nicht deaktiviert und deswegen hätten die Drohnen nicht nahe genug an den Präsidenten fliegen können. Seine Kontakte in Washington hätten sich enttäuscht gezeigt.

Dann macht der Moderator eine erstaunliche Aussage: «Sie baten mich, in meinem Programm zu sagen, dass das Attentat real war. Es war weder ein Scherz noch eine Täuschung der Regierung, wie viele Oppositionelle glauben.»

Hier wittern unabhängige Kritiker Baylys einen Widerspruch: Welche Rebellengruppe hätte Interesse an einer solchen Aussage? «Wenn sie anonym blieben, hätten sie doch einen grösseren Aktionsspielraum?», fragt sich in etwa der Journalist Sebastián de la Nuez von Runrun.es. «Oder ist der Provokateuer Bayly einfach von seinem Eifer geblendet, damit zu prahlen, dass er privilegierte Informationen besitzt?»

«Sie wussten nichts»

Nachdem am Montag noch ein weiterer General verhaftet wurde, befinden sich gemäss der Nachrichtenagentur AFP mittlerweile 14 Personen in Haft. Weitere Festnahmen seien möglich, betonte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Dienstag.

Bei den bislang Verhafteten handelt es sich zumeist um Militärs, aber auch um oppositionelle Politiker. Die Verbindung der beiden Gruppen basiert in der Version der Regierung auf der Aussage des verhafteten Ex-Militärs Juan Monasterios. In einem von der Regierung verbreiteten Video sagte Monasterios, dass er am mutmasslichen Mordanschlag beteiligt gewesen war. Zudem gab er an, die zwei Oppositionspolitiker Julio Borges und Juan Requesens hätten ihm geholfen, das Material für die Drohnen und den Sprengstoff über die Grenze von Kolumbien nach Venezuela zu bringen.

Daraufhin entzog die Regierung den beiden Parlamentariern ihre Immunität und nahm den Jungpolitiker Requesens fest. Borges lebt im Exil im Nachbarland Kolumbien. Requesens wird wegen Vaterlandsverrats und Mordversuchs angeklagt. Nach seiner Verhaftung wurden vonseiten des Regimes letzte Woche zwei Videos von ihm verbreitet. In einem davon bestätigte er – offensichtlich verängstigt –, dass Borges ihn gebeten habe, den Ex-Militär Monasterios über die Grenze zu schaffen.

Der venezolanische Staatssender «TeleSur» verbreitet die unter zweifelhaften Umständen erfolgte Aussage des verhafteten Parlamentariers Juan Requesens. (9. August 2018) Bild: Screenshot Youtube

Die Skepsis gegenüber behördlichen Angaben erstreckt sich auch auf diese Videos: Es gibt Hunderte glaubwürdige Zeugenaussagen, wonach in venezolanischen Gefängnissen gefoltert wird. Im Mai veröffentlichte die Organisation Amerikanischer Staaten einen über Jahre hinweg recherchierten Bericht, der die Beweislage wie folgt zusammenfast: «Die Missbräuche reichen von psychologischer Folter bis hin zu brutalen Schlägen, die oft schwere körperliche Schäden verursachen und häufig unbehandelt bleiben, sexuelle Folter, die Verwendung von Stresspositionen, Elektroschocks (auch an den Genitalien), Verbrennungen, Tränengas, das Servieren von verfaultem Essen oder mit Glasscherben oder Exkrementen vermischtes Essen, oder in einigen Fällen das Zurückhalten von Essen und Wasser.» Das zweite Video von Requesens zeigt ihn denn auch in offenbar mit Fäkalien besudelten Unterhosen. Diese Umstände der Videos lassen Zweifel an Monasterios' und Requesens' Aussagen aufkommen.

Bayly bleibt sich indes sicher: Monasterios Darstellung stimme. «Dieser Herr sagt die Wahrheit, und ich werde ihn nicht kritisieren, denn ich kann mir nicht die unsäglichen Qualen nicht einmal vorstellen, die er erlitten haben muss», so Bayly. Jedoch sei keiner der beiden zivilen Oppositionspolitiker wissentlich Teil des Plans der Militärs gewesen. «Requesens half ihnen, ohne zu wissen, dass sie versuchten, Drohnen mit Sprengstoff nach Venezuela einzuschleusen», so Bayly.

Weder Borges noch Requesens hätten der Rebellengruppe angehört. «Es war ein militärischer Plan, und diese Militärverschwörer, Rebellen, Patrioten – Helden, in meinen Augen – wollten keinen Kontakt zu venezolanischen Politikern haben. Sie sind sehr misstrauisch gegenüber venezolanischen Politikern», fügte er später hinzu.

«Faschistischer Komplize!»

In Venezuela werden Baylys Behauptungen vonseiten der Diktatur und ihren Unterstützern als Beweis dafür gesehen, dass auf Maduro ein Mordanschlag von «ultrarechten» Kreisen verübt wurde. Die sozialistische Regierungspartei PSUV verbreitet das Video auf Twitter mit der Beschreibung: «Faschistischer Komplize!»

Maduro zeigte Baylys Video in einer Fernsehansprache und fragte: «Was würde passieren, wenn ein solch angeberischer Journalist von einem Fernsehsender in Venezuela aus den Befehl geben würde, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden? Wir würden ihn anklagen, weil das ein Verbrechen ist», so Maduro. Unlängst erklärte er deshalb, er wolle der US-Bundespolizei FBI erlauben, vor Ort in Venezuela zu ermitteln.

Der Präsident und seine Unterstützer unterschlagen allerdings, dass gemäss Baylys Darstellung eben nur venezolanische Militärs am mutmasslichen Anschlagsplan beteiligt gewesen seien. Trotzdem: Die venezolanische Regierung hat Interpol aufgefordert, einen internationalen Haftbefehl gegen Borges zu erlassen.

«Das wurde von der Regierung erfunden»

Wie andere Politiker der demokratischen Opposition bezeichnete Borges den mutmasslichen Mordanschlag zuletzt als eine inszenierte «Farce». Dies bekräftigte auch nach Baylys Ausführungen im Gespräch mit der AFP: «Es gab kein Attentat, das wurde von der Regierung erfunden.» Es handle sich um einen Vorwand für «Einschüchterung und Unterdrückung». Die Aufhebung seiner Immunität sowie der Haftbefehl hätten weder eine politische noch eine rechtliche Grundlage. Zu den Aussagen Baylys hat Borges bislang keine Stellung genommen.

Ein vernünftiger, wenn auch politisch schwer durchsetzbarer Vorschlag kommt vonseiten des entmachteten Parlaments: Es sprach sich für eine unabhängige Untersuchung der Drohnenexplosion aus. Das wird die Regierung allerdings kaum zulassen. Und so bleiben belastbare Fakten auch knapp zwei Wochen nach dem Vorfall dünn gesät.

Bayly ist sich auch ohne Untersuchung sicher, was passiert ist – und was passieren wird: «Die Verschwörer, meine Freunde, sind fähige Leute. Jetzt haben sie Maduro einen ersten Schrecken eingejagt – weitere werden folgen.»

(Tages-Anzeiger)