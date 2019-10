«Sie können das tun, es gehört Ihnen»

Der Vorgang sei ein «schändliches Kapitel» in der amerikanischen Geschichte, klagte der demokratische Senator Chris Coons (Delaware) am Montag, indes die republikanische Abgeordnete Liz Cheney von einem «schändlichen Desaster in Syrien» sprach. Quer durch die beiden Parteien und von links bis rechts häuft sich Kritik an Trumps einsamer Entscheidung, lediglich Isolationisten wie der republikanische Senator Rand Paul (Kentucky) sowie enge Trump-Freunde wie Fox-News-Moderator Tucker Carlson verteidigen sie.

Trumps Kalkül ist einfach

Trotz der Schelte blieb der Präsident standhaft: «Lasst sie doch kämpfen!», twitterte er am Sonntag unter Bezug auf die Lage in Syrien. Beileibe nicht zum ersten Mal opfert die Weltmacht ihre Vasallen auf dem geopolitischen Schachbrett: Von den Exilkubanern in der Schweinebucht 1961 bis zum laotischen Bergvolk der Hmong in den 70er-Jahren gab Washington Verbündete preis, wenn es opportun war.

Trumps Kalkül ist einfach: Während des Wahlkampfs 2016 hatte er wiederholt versprochen, US-Amerikas «endlose Kriege» zu beenden und Truppen aus Krisengebieten abzuziehen. «Bringt sie nach Hause, bringt sie nach Hause!», skandierten Anhänger des Präsidenten bei einer politischen Veranstaltung in der vergangenen Woche in Minneapolis, nachdem Trump die Dauer des US-Einsatzes in Afghanistan beklagt hatte.

Obschon der Präsident derzeit zusätzliche US-Verbände nach Saudiarabien verlegt, möchte er im kommenden Wahlkampf sagen können, er habe sein Versprechen von 2016 weitgehend eingelöst. Den Abzug aus Syrien aber setzte Trump nicht nur im Alleingang und gegen den Willen seiner Berater durch: Seit 2017 betrieb der Präsident laut Insidern bei Telefonaten mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein gefährliches Spiel.

Podcast «USA: Entscheidung 2020»