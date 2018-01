Senator bestätigt: Trump sprach «wiederholt» von «Dreckslöchern»

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen zur Einwanderungspolitik die Aufnahme von Migranten aus Haiti und afrikanischen Staaten in Zweifel gezogen. Er bezeichnete diese als «Drecksloch-Länder».

Der hochrangige Senator Dick Durbin von den oppositionellen Demokraten bestätigte am Freitag, Trump habe beim Treffen von «Drecksloch-Ländern» gesprochen. Der Präsident habe «exakt dieses Wort» benutzt und zwar «nicht nur einmal, sondern wiederholt», fügte Durbin hinzu. Der Senator bezeichnete Trumps Äusserungen als «hasserfüllt», «abscheulich» und «rassistisch». Zuvor hatte Trump in einer missverständlichen Stellungnahme Meldungen über seine Wortwahl zurückgewiesen.

