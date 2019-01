Ihre Bewerbung für die Nomination der Demokratischen Partei verkündete die Senatorin aus Kalifornien am Montag, dem Martin Luther King Day. Eine bewusste Geste, wie Harris in der TV-Sendung «Good Morning America» sagte. Eine Verbeugung vor dem wichtigsten Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, in der sich ihre Eltern kennen gelernt hatten – und die auch für Harris prägend war.

Vertreterin der wichtigsten Wählergruppen

Von den Bürgerrechtlern habe sie gelernt, dass es sich lohne, für die Ideale der USA zu kämpfen. «Die Amerikaner verdienen es, jemanden zu haben, der für sie kämpft, der sie sieht und hört, der ihre Erfahrungen über das eigene Interesse stellt», sagte sie.

Um 2020 in der Hauptwahl gegen Donald Trump anzutreten, muss sich die 54-Jährige zuerst in den demokratischen Vorwahlen gegen ein Feld von Konkurrenten behaupten, das immer grösser wird. Zu Harris’ Vorteilen gehört dabei, dass sie im Fall einer Wahl die erste Frau im Weissen Haus wäre und zudem afroamerikanische Wurzeln hat. Frauen und Schwarze gehören zu den wichtigsten Wählergruppen der Demokraten.

Aggressiver Befragungsstil

Aufgewachsen ist Harris in einem schwarzen Mittelschichtquartier im kalifornischen Berkeley. Als Kind verbrachte sie einige Zeit bei der Familie ihrer Mutter in Indien, sie ging regelmässig in eine schwarze Baptistenkirche wie auch in einen Hindu-Tempel. Nach ihrem Studium in Washington arbeitete sie 13 Jahre als Staatsanwältin in San Francisco und wurde dort zur Bezirksstaatsanwältin gewählt. 2010 schaffte sie die Wahl zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Bereits dort war sie die erste Frau mit afroamerikanischen und mit indischen Wurzeln. Biografisch ist der Unterschied zu Trump und seiner weissen Wählerbasis wohl bei keinem anderen demokratischen Kandidaten so gross.

Ihre Karriere im Justizwesen macht Harris auch zum Thema ihrer Präsidentschaftskampagne. Ihr Slogan heisst «For the people», für das Volk. So begann sie jeweils vor Gericht ihre Plädoyers, so betreibe sie auch Politik, sagt sie. Im US-Senat, in dem sie seit 2016 als einzige Afroamerikanerin sitzt, machte sich Harris rasch einen Namen mit ihrem gründlichen bis aggressiven Befragungsstil, den sie etwa in der Anhörung des Verfassungsrichters Brett Kavanaugh zur Schau stellte. Videoausschnitte dieser Wortgefechte gingen, von ihrem Social-Media-Team geschickt verbreitet, viral und trugen ihr in linken Kreisen eine grosse Anhängerschaft ein.