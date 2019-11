Schlüsselfigur belastet Trump schwer

Ausserdem sagte Sondland, er sei zu dem Schluss gelangt, dass Trump eine Militärhilfe für Kiew ebenfalls von diesen Ermittlungen abhängig gemacht habe. Er habe seit dem Sommer geglaubt, dass die Auszahlung in Höhe von fast 400 Millionen Dollar nicht erfolgen würde, solange sich Kiew nicht öffentlich zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichte. Für Burisma war früher Hunter Biden, der Sohn des demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden tätig. Im Juli und August 2019 wurde laut Sondland bekannt, dass das Weisse Haus die Auszahlung von bereits beschlossener Militärhilfe an die Ukraine vorerst gestoppt habe. Er sei gegen diese Aussetzung gewesen, da die Ukraine die Gelder gebraucht habe, "um gegen die russische Aggression zu kämpfen", sagte Sondland.

«Jeder wusste Bescheid»

Trumps Anwalt Rudy Giuliani habe verlangt, dass die Ukraine ein öffentliches Statement abgebe und die gewünschten Ermittlungen ankündige, sagte Sondland. "Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgedrückt, und wir wussten, dass diese Ermittlungen dem Präsidenten wichtig waren."

Er und seine Kollegen hätten auf Anweisung des Präsidenten mit Giuliani kooperiert. Sie hätten Giuliani eigentlich nicht in die diplomatischen Bemühungen mit der Ukraine involvieren wollen, seien aber von Trump dazu aufgefordert worden. Die ganze Sache sei kein Geheimnis gewesen. «Jeder wusste Bescheid», sagte Sondland und belastete damit auch Aussenminister Mike Pompeo sowie Vizepräsident Mike Pence.

Ausserdem bestätigte Sondland die Aussagen eines Mitarbeiters der US-Botschaft, David Holmes. Holmes hatte ausgesagt, in einem Kiewer Restaurant ein Gespräch zwischen Sondland und dem US-Präsidenten mitangehört zu haben. In diesem Telefonat habe Trump gefragt, ob Selenskyj «die Ermittlungen»" anstrengen würde. Sondland habe gesagt, ja. Gegenüber dem Kongress sagte Sondland jetzt, er erinnere sich nicht an den genauen Wortlaut, aber er werde Holmes Aussagen nicht bestreiten. «Es kann gut sein, dass ich das gesagt habe.»