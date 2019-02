Der reichste Mann der Welt, ein Sex-Skandal mit politischen Hintergründen – und jetzt offenbar ein Erpressungsversuch: In einem Blogpost auf dem Webportal Medium hat Amazon-Besitzer Jeff Bezos am Donnerstag das amerikanische Regenbogenblatt National Enquirer und dessen Besitzer American Media Inc. (AMI) beschuldigt, ihn erpressen zu wollen.