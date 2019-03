Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat sein programm für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 vorgetellt. In einer Rede in Brooklyn griff er Trump als «gefährlichsten Präsidenten in der modernen amerikanischen Geschichte» an.

Der Senator aus Vermont versprach vor einigen tausend Zuhörern für den Fall seines Siegs die USA zu verändern. Es werde eine Wirtschaft und eine Regierung geben, die «für uns alle arbeitet, nicht nur für die ein Prozent» an der Spitze der Gesellschaft. Sanders, der im Kandidatenrennen der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2016 der ehemaligen Aussenministerin Hillary Clinton unterlag, legte die Kernpunkte seines Programms dar: Krankenversicherungen für alle, Mindeststundenlohn in Höhe von 15 Dollar, Massnahmen gegen den Klimawandel.