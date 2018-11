Russland bedauert Trumps Absage

Da Russland die ukrainischen Marinesoldaten und Schiffe noch nicht an Kiew zurückgegeben habe, halte er es für besser «für alle Seiten», das Treffen nicht abzuhalten, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag auf Twitter. Russland bedauert den Entscheid. Die russische Regierung sei dennoch gesprächsbereit, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur RIA am Donnerstag. Eine Absage bedeute, dass Gespräche über wichtige internationale Themen auf unbestimmte Zeit verschoben würden.