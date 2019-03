Das Eidgenössische Finanzdepartement schreibt auf Anfrage: «Wir haben Kenntnis von der Geschichte und äussern uns nicht dazu.» Begeistert kommentiert hingegen Venezuelas Aussenminister Jorge Rodríguez auf Twitter: «Sie sind das mächtigste Imperium der Welt, und zwei russischen Komikern gelingt es, den Sonderbeauftragten für Regierungsumstürze und andere Freundlichkeiten lächerlich zu machen. Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man darüber lachen.»

Vergangene Woche erlitt Maduro im Kampf gegen seinen Widersacher Guaidó eine schmerzhafte Niederlage: Er musste den Oppositionellen, der sich unerlaubterweise auf eine Reise durch mehrere lateinamerikanische Länder gewagt hatte, ungehindert und unter den Augen der Weltöffentlichkeit wieder in Venezuela einreisen lassen. Zuvor hatte er ihm die Regierung mit sofortiger Verhaftung gedroht. Dass sich nun Elliott Abrams und Carlos Vecchio öffentlich gedemütigt sehen, empfindet die Regierung in Caracas als willkommene kleine Revanche – und als Beweis, dass die USA in Lateinamerika noch immer mit derselben Arroganz auftreten wie früher.

Das korrupteste Land Lateinamerikas

Die Geschichte ist aber auch ein Beispiel dafür, wie man dank Manipulation und Social Media Nebelgranaten wirft. Denn unter der sogenannten Bolivarianischen Revolution ist eine korrupte, parasitäre Clique entstanden, genannt «boliburguesía» (aus Bolívar und Burguesía, Bürgertum). Viele dieser Günstlinge geniessen ihren Reichtum in Miami.

Laut der Organisation Transparency International ist Venezuela das korrupteste Land Lateinamerikas und gehört zu den zwölf korruptesten weltweit. Ende 2018 hat ein ehemaliger Direktor von PDVSA gegenüber der US-Justiz zugegeben, an Diebstahl und Weisswäscherei von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar beteiligt gewesen zu sein. Im selben Zusammenhang ist der ehemalige Julius-Bär-Banker Matthias Krull in den Vereinigten Staaten zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Liste an Korruptionsfällen liesse sich verlängern.

Doch wann immer in Zukunft Hinweise auftauchen, jemand aus Maduros Umfeld habe Geld aus zweifelhaften Quellen versteckt, wann immer Ermittler tatsächlich ein Schwarzgeldkonto finden – dann werden Episoden wie jene mit den zwei russischen Komikern und Ueli Maurer dafür herhalten müssen, alles als neuer Fall von Fake News abzutun. Daran sind Abrams und Vecchio wegen ihrer Leichtgläubigkeit und mangelnder Sorgfalt mitschuldig. Am Korruptionssumpf namens Bolivarianische Revolution ändert dies nichts.