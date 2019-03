Russische Flugzeuge mit 99 Soldaten landen in Caracas

Zwei russische Flugzeuge mit Soldaten und Gütern sind auf dem Flughafen der venezolanischen Hauptstadt Caracas gelandet. An Bord waren laut einem Medienbericht 99 russische Soldaten und 35 Tonnen Material.

Die Maschinen seien «im Rahmen der technischen und militärischen Kooperation» zwischen beiden Ländern nach Venezuela geflogen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Sputnik am Sonntag. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen eines der Flugzeuge, das am Hauptstadtflughafen von venezolanischen Sicherheitskräften bewacht wurde. Auf Anfrage wollten sich weder die venezolanischen Behörden, noch die russische Botschaft in Caracas äussern.