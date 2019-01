Barr dürfte jedoch ganz froh sein, wenn Rosenstein doch noch ein wenig länger im Amt bliebe. Alles in allem sind die Russland-Ermittlungen nichts, was ein neuer Justizminister unbedingt selbst beaufsichtigen will. Zu gross ist die Gefahr, dass ihn die Unbill des Präsidenten treffen könnte. Barr sagte am Mittwoch in seiner Anhörung vor dem Senat, er habe Rosenstein angeboten, seinen Posten noch eine Weile zu behalten. Rosenstein soll dazu bereit gewesen sein. Es gebe von beiden Seiten keine konkreten Pläne dafür, ob und wann Rosenstein geht, sagte Barr.

Es wird jetzt erwartet, dass Rosenstein noch so lange bleibt, bis Mueller seine Ermittlungen abgeschlossen hat. Was in einigen Wochen der Fall sein könnte. Rosenstein selbst hat sich dazu bisher nicht öffentlich geäussert. Sicher aber scheint, dass er nicht die Absicht hat, länger als unbedingt nötig für die Regierung Trump zu arbeiten.