Es gebe nur noch einige Probleme in den Ortschaften Baruta und Hatillo nahe der Hauptstadt Caracas wegen des Brands in einem Umspannwerk, sagte Informationsminister weiter.

Mehrheit hat wieder Internet

Auch venezolanische Medien berichten, dass die Stromversorgung wieder besser funktioniere. Nach dem Ausfall ist allerdings das Angebot in den Läden noch beschränkter als normaler. Auch der Zugang zum Internet scheint wieder mehrheitlich zu funktionieren, die Überwachungsfirma Netblocks meldete, über 63 Prozent des Landes seien wieder «online».

Report: Network data shows signs of recovery 140 hours after the onset of #Venezuela's nationwide electricity blackout, but 27% remain offline across several states #SinLuz#13Mar ??https://t.co/nfMmWblzA1pic.twitter.com/jnCZME0FRK

— NetBlocks.org (@netblocks) March 13, 2019