Präsident Morales spricht nach Rücktritt von einem «Putsch»

Morales sprach später am Sonntagabend von einem Putsch gegen ihn. Er richtete sich in einer Ansprache an seine Gegner, die einen in seinen Worten «Bürgerputsch» angezettelt hätten. Mit Verweis auf die anhaltenden politischen Spannungen erklärte Morales später auf Twitter, dass die Polizei einen «illegalen» Haftbefehl gegen ihn habe und dass «gewalttätige Gruppen» sein Haus angegriffen hätten.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11. November 2019

Mexiko wolle Morales Asyl gewähren, erklärte der mexikanische Aussenminister Marcelo Ebrard auf Twitter. Sein Land habe in seiner Vertretung im bolivianischen La Paz bereits 20 Angehörige der dortigen Regierung und des Parlaments aufgenommen.

México,de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofrceríamos asilo también a Evo Morales. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 10. November 2019

Vor seiner Rücktrittserklärung am Sonntag hatte Morales bereits eine Neuwahl nach der umstrittenen Abstimmung vor drei Wochen angekündigt. Dadurch beruhigte sich die Situation jedoch nicht. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Williams Kaliman, und der Polizeichef, Vladimir Calderón Mariscal, traten unabhängig voneinander am Sonntag vor die Kameras und forderten Morales im Sinne des Friedens zum Rücktritt auf. Das hatten zuvor bereits mehrere Oppositionspolitiker getan, darunter Carlos Mesa, der Morales am 20. Oktober unterlegen war.

Selbst frühere Verbündete wandten sich gegen ihn

Am Abend des 20. Oktober hatte es zunächst so ausgesehen, als habe Morales die nötigen zehn Prozentpunkte Abstand zu seinem Rivalen Mesa verfehlt, die das Wahlgesetz vorschreibt. Dann wurde die Auszählung plötzlich gestoppt – auf wessen Anordnung ist bis heute unklar. 24 Stunden später hiess es dann, eine Stichwahl sei unnötig. Morales hielt eine Ansprache, in der er sagte, es habe doch knapp zum Sieg gereicht.

Seitdem ist das Land in Aufruhr. Selbst frühere Verbündete unter den indigenen Gruppen und regierungsunabhängigen Organisationen (NGO), die Morales gross gemacht hatten, wandten sich gegen ihn. Im Aufwind fühlen sich hingegen seine Erzfeinde aus der Wirtschaftsmetropole Santa Cruz, wo Morales nie beliebt war. Dort hat die weisse Oberschicht das Sagen, der auch der liberalkonservative Gegenkandidat Carlos Mesa angehört, der bereits einmal, von 2003 bis 2005, Präsident war – vor Morales.

Warnzeichen vom Militär

Das Votum der Wahlprüfer von der OAS war sehr deutlich gewesen: Es könne zwar theoretisch sein, dass Boliviens Präsident Evo Morales bei der Wahl am 20. Oktober die meisten Stimmen bekommen habe, hiess es in ihrem Bericht. Es sei aber äusserst unwahrscheinlich, dass er wirklich den nötigen Abstand zum Zweitplatzierten Carlos Mesa erreicht habe. Das sollte nichts anderes heissen, als: Das Ergebnis, das die Oberste Wahlbehörde am 21. Oktober mitgeteilt hatte, ist falsch.