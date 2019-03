Pompeo witzelt über Trumps Rauswurf-Tweets

«Ich bin hier, bis er mich aus dem Amt twittert,» sagte der Aussenminister vor lachendem Publikum, «aber damit rechne ich nicht, jedenfalls nicht heute.» Pompeo spielte damit auch auf seinen Vorgänger Rex Tillerson an. Nach mehrfachen Meinungsverschiedenheiten hatte Trump Tillersons Entlassung über Twitter verkündet. Anschliessend liess das Weisse Haus durchsickern, Tillerson habe von seinem Rauswurf auf der Toilette erfahren.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. März 2018