Der Ort war nicht zufällig gewählt. US-Aussenminister Mike Pompeo redete am Donnerstag in der American University in Kairo über die Nahost-Politik der USA. Ein «Symbol der Freundschaft» zwischen den beiden Ländern, wie er sagte – vor allem aber der Ort, an dem Präsident Barack Obama im Juni 2009 seine Kairoer Rede gehalten hatte.