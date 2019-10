Pentagon veröffentlicht Video von Angriff auf IS-Chef al-Baghdadi

Der Kommandant der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom), General Kenneth McKenzie, schilderte am Mittwoch vor Journalisten in Washington den Hergang des Angriffs auf IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi (im nachfolgenden Video-Tweet in voller Länge).

“The mission was a difficult, complex, and precise raid that was executed with the highest level of professionalism, and in the finest tradition of the U.S. military.”–@CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/5tU7mZw1hv

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) 31. Oktober 2019