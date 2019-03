Für die Ukrainer tönt das wie reiner Hohn. Denn für sie geht Manaforts Einsatz für Ex-Präsident Wiktor Janukowitsch weit über Steuerbetrug hinaus. Sie machen ihn mitverantwortlich für das politische Chaos, in dem das Land heute steckt. Schliesslich hatte es Manafort überhaupt erst möglich gemacht, dass Janukowitsch 2010 Präsident wurde und das Land noch ärger als seine Vorgänger ausplünderte, was in die Maidan-Revolution von 2014 mündete. Janukowitsch floh nach Russland, eine Woche später annektierte Moskau die Krim, und der Krieg in der Ostukraine begann, der laut UNO-Angaben bis heute 12'500 Menschen das Leben gekostet hat.

600'000 Dollar im Monat

60 Millionen Dollar hat Manafort laut den amerikanischen Untersuchungen für seine Arbeit in der Ukraine kassiert, bis zu 600'000 pro Monat. In Kiew wurden unvollständige, handgeschriebene Listen gefunden, die zeigen, wie Manafort in Dutzenden von Fällen Schmiergeld bezahlt hat. Eine TV-Station hat Millionen von Dollar bekommen für eine positive Berichterstattung über Janukowitsch, eine Million ging an einen Richter für ein passendes Urteil, Hunderttausende Dollar an Parlamentarier oder die Wahlkommission.

Rund vier Millionen kostete zudem der «unabhängige» Bericht, den Manafort für seinen Klienten bei einer New Yorker Anwaltskanzlei bestellte. Darin war zu lesen, dass die 2011 erfolgte Verhaftung der ärgsten Rivalin von Janukowitsch, Julia Timoschenko, gerechtfertigt und keineswegs politisch motiviert gewesen sei.

Gangster und Oligarchen

Als Manafort den Fall Janukowitsch 2005 übernahm, war der Ukrainer am Tiefpunkt seiner Karriere. Russland hatte mit plumpen Manipulationen versucht, seinem Wahlsieg nachzuhelfen. Doch die Ukrainer wollten das nicht hinnehmen und gingen zu Hunderttausenden auf die Strasse: Die Orange Revolution 2004 liess Janukowitsch als ungehobelten, korrupten Gangsterpolitiker dastehen. In der Ukraine waren die Menschen damals felsenfest davon überzeugt, dass dieser Wahlbetrüger, der mit seiner russischen Muttersprache nicht mal die Landessprache richtig beherrschte, keine politische Zukunft habe.

Doch dank Manaforts Künsten kam es ganz anders. Er schickte Janukowitsch zum Coiffeur, zum Schneider, in den Rhetorikkurs und in die Sprachschule. Im Laufe der Jahre stand dann plötzlich ein staatsmännisch wirkender Mann da, der fliessend Ukrainisch sprach, seinen Wählern den Weg nach Europa versprach, lächelte und kleine Kinder küsste. «Paul hat aus ihm einen anderen Menschen gemacht», erklärt eine seiner engsten Mitarbeiterinnen. 2010 gelang Wiktor Janukowitsch das Undenkbare: Er wurde zum Präsidenten gewählt.