Paketbomben-Verdächtiger ist offenbar Trump-Fan

Der als Verdächtiger in der Briefbombenserie in den USA festgenommene Mann ist eingeschriebenes Mitglied der Republikaner und bereits häufiger polizeilich aufgefallen. Bei ihm handelt es sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen um den Hauptverdächtigen.

Nach öffentlich zugänglichen Informationen wurde er während der vergangenen Jahre mehrfach festgenommen, unter anderem wegen einer Bombendrohung. Auf dem Kleinbus des Tatverdächtigen sind einem von CNN verbreiteten Foto zufolge mehrere Aufkleber mit den Porträts von Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence angebracht. Auch ein Aufkleber mit der Aufschrift «CNN ist zum Kotzen» ist zu erkennen.

@CBSMiami I have some pictures of this van I saw him at a stoplight one day and thought is was very strange. pic.twitter.com/VWUwznJK8k — Mahmud mohamed (@thereal_mo01) October 26, 2018

Bei dem Mitte 50-Jährigen handelt es sich Angaben aus Sicherheitskreisen zufolge um den Hauptverdächtigen. Die Festnahme sei auf einem Parkplatz in Plantation im Bundesstaat Florida erfolgt. Insgesamt wurden bisher zwölf Briefbomben gefunden - adressiert an prominente Kritiker Trumps. Bisher wurde niemand verletzt.

Trump twitterte, der «'Bomben'-Kram» schade dem Wahlkampf seiner Republikaner. Am 6. November findet die Kongresswahl statt. Trump sagte am Abend, er sei über die Festnahme informiert worden. Der Täter werde mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft, kündigte er an.

«Sehr unglücklich, was passiert»

Wenige Tage vor der Kongresswahl am 6. November werfen die Bombenfunde ein Schlaglicht auf ein politisch tief gespaltenes Land. Trump hatte die Bomben verurteilt, den Medien aber zugleich vorgeworfen, mit falschen Berichten das Klima zu vergiften. Trumps Kritiker werfen ihm das Schüren von Hass vor. Am Freitag beklagte der Präsident, dass durch die Briefbomben von der Politik abgelenkt werde und dem Wahlkampf seiner Republikaner der Schwung genommen werde. «Sehr unglücklich, was passiert», schrieb er auf Twitter.

Die Ministerin für Innere Sicherheit Kirstjen Nielsen bestätigte gegenüber dem Sender Fox, dass einige Päckchen in Florida aufgegeben wurden. Ein Bombenkommando untersuchte das Verteilzentrum in Opa-locka bei Miami. Den Behörden zufolge waren die Sprengsätze einfach zusammengebaut.

Sicherheitsexperten sagten, ihr Ziel sei es möglicherweise gewesen, Angst zu verbreiten und nicht zu töten. Bisher wurde niemand durch die Rohrbomben verletzt.

Baupläne aus dem Internet

In Kreisen der Ermittler hiess es, die Baupläne für die Sprengsätze stammten aus dem Internet. Mehrere trügen als Absender die Adresse des Büros der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz in Florida. Sie war bis 2016 auch Vorsitzende des Democratic National Committee, der nationalen Organisation der Demokraten. «Es ist nach wie vor möglich, dass weitere Pakete geschickt wurden oder werden», sagte FBI-Vizechef William Sweeney. Landesweit seien Hunderte Ermittler mit dem Fall befasst.

Zuletzt waren am Freitag zwei weitere der potenziell gefährlichen Sendungen abgefangen worden. Sie waren an den früheren Nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper sowie den Senator Cory Booker von den oppositionellen Demokraten gerichtet.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26. Oktober 2018

Die Sendung an Clapper trug die Adresse des New Yorker Sitzes von CNN, wie der Fernsehsender berichtete. Clapper tritt bei dem Trump-kritischen Medium als Experte auf. Auch eine der zuvor aufgetauchten mutmasslichen Briefbomben war an CNN in New York adressiert. In diesem Fall war sie für den Ex-Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Brennan, bestimmt. Er ist ebenfalls für den Sender tätig.

Niemand wurde durch die mutmasslichen Sprengsätze verletzt. Weiterhin war auch unklar, ob die in grossen und gepolsterten Briefumschlägen und relativ simplen Apparaturen überhaupt funktionsfähig waren.

Neben New York gehörten die Bundesstaaten Delaware, Florida, Maryland und die Westküstenmetropole Los Angeles zu den Orten, an denen die verdächtigen Briefe abgefangen wurden. Die Sendungen trugen als falschen Absender den Namen der Kongressabgeordneten Debbie Wasserman Schultz aus Florida. Sie leitete früher die Parteizentrale der Demokraten.

An wen waren die bisher zehn Sendungen adressiert?

Der demokratische Ex-Präsident Barack Obama

Obamas Vizepräsident Joe Biden (zwei Päckchen)

Die demokratische Abgeordnete Maxine Waters (zwei Päckchen)

Obamas früherer Justizminister Eric Holder

Die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton

An den Sender CNN (das Büro in New York), zuhanden des früheren CIA-Direktors John Brennan, der oft bei CNN auftritt

Der Hollywood-Star und Trump-Kritiker Robert De Niro

Der Milliardär George Soros

(ij/fal/afp/sda)