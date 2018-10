Paketbomben sorgen in den USA für Terroralarm

In den USA hat es offenbar einen grossangelegten Anschlagsversuch auf führende Politiker der demokratischen Partei gegeben. In der Post an Bill und Hillary Clinton sowie an Barack Obama und im Gebäude der CNN-Redaktion in New York sind Paketbomben entdeckt worden. Weitere demokratische Politiker haben verdächtige Päckchen erhalten, deren Gefährlichkeit noch nicht bestätigt ist. Die gefundenen Sprengsätze haben bisher niemanden verletzt.

Die unbekannten Absender hatten es offensichtlich auf Demokraten abgesehen, was ein politisches Motiv nahelegt. Die politische Ausrichtung ist das Einzige, was alle Adressaten gemeinsam haben:

Der Secret Service hat Paketbomben an Bill und Hillary Clinton abgefangen. Sie waren an das Wohnhaus des Ex-Präsidenten und der Ex-Aussenministerin in Chappaqua im Bundesstaat New York adressiert.

Ebenfalls abgefangen wurde eine Paketbombe an Ex-Präsident Barack Obama. Sie sollte an sein Büro in Washington gehen.

Die Ermittler bestätigen, dass die Machart der Paketbomben dieselbe ist wie die, die am Montag bei US-Milliardär George Soros gefunden worden war und die Spezialisten kontrolliert gesprengt hatten. Der US-Milliardär ist eine Hassfigur in der rechtsextremen Szene. Auch Politiker wie Ungarns Premier Viktor Orbán beschimpfen ihn immer wieder.

Der Sender CNN hat ein Päckchen erhalten, in dem sich der New Yorker Polizei zufolge ein "scharfer Sprengsatz" befand. Es wurde im Postraum im Gebäude des Time Warner Center gefunden. Ausserdem wurde der Polizei zufolge ein Umschlag mit weissem Pulver entdeckt. Das Time-Warner-Gebäude, in dem sich die Büros von CNN befinden, wurde evakuiert.

CNN berichtet, als Adressat habe John Brennan auf dem Päckchen gestanden. Der Ex-CIA-Direktor ist ein Kritiker von US-Präsident Trump und häufig bei CNN zu Gast. Der Sender steht eher den Demokraten nahe.

Ein weiteres verdächtiges Päckchen war dem FBI zufolge an Debbie Wasserman Schultz adressiert. Sie ist eine Kongress-Abgeordnete der Demokraten. Ihre Büros in Florida wurden geräumt. Auch in dem Päckchen an Soros stand die Politikerin CNN zufolge in der Absender- und damit Rücksende-Adresse.

Auch ein Gebäude in San Diego ist wegen einer möglichen Bombengefahr evakuiert worden. In dem Haus sind unter anderem die Büros der Demokratischen Kongress-Abgeordneten Kamala Harris und der Zeitung San Diego Union-Tribune.

Ein weiteres Päckchen ging an das Büro von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Das teilte der Demokrat selbst auf einer Pressekonferenz mit.

Mehrere Medien berichten ausserdem, dass in einer Kongress-Postverteilungsstelle in Capitol Heights in Maryland mindestens ein verdächtiges Päckchen gefunden worden sei.

Ein Bericht von CNN, demzufolge der Secret Service auch eine Paketbombe an das Weisse Haus abgefangen hat, stellte sich als falsch heraus.

Das Weisse Haus hat die «versuchten Gewalt-Attacken» in einer Stellungnahme scharf verurteilt. Es handle sich um «terroristische Akte». Vize-Präsident Mike Pence schrieb auf Twitter: «Diese feigen Aktionen sind verachtenswert & haben keinen Platz in diesem Land.» Er sei den Sicherheitsbehörden dankbar und versprach, dass die Verantwortlichen bestraft würden.

US-Präsident Trump hat sich ebenfalls auf Twitter zu den mutmasslichen Anschlägen geäussert. Er retweetete die Stellungnahme von Pence und ergänzte: «Ich stimme voll und ganz zu!»

«Das ist eindeutig ein Terrorakt», kommentierte auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio auf einer Pressekonferenz. Allerdings betonte er, dass nichts auf eine weitere Gefahrenlage hindeute. (oli/anf/sda)