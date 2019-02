In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt sagt er, er sei Stunden nach der Entlassung Comeys zu Trump ins Weisse Haus zitiert worden. Zu dem Mann, der die Wahl 2016 «womöglich mit der Hilfe der russischen Regierung gewonnen hat», wie er sagt. Ein Verdacht, der ihn «in höchstem Masse beunruhigt hat».

Direkt am Tag nach dem Gespräch mit Trump habe er das Ermittler-Team zusammengerufen, das damals den Umfang der Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl untersucht hat. Er habe damals die Ermittlungen um zwei Fragen erweitert. Zum einen sollten seine Leute herausfinden, ob Trump sich womöglich der Justizbehinderung schuldig gemacht hat. Und zum anderen, ob er sich womöglich schuldig gemacht hat, ein Agent der Russen zu sein. McCabe erklärt damit erstmals öffentlich, dass er diese beiden Ermittlungen gestartet hat.

«Vollkommen haltlos», sagt das Weisse Haus

Das Weisse Haus hat auf McCabes Interview schon reagiert. Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders erklärte, die von McCabe in Gang gesetzten Ermittlungen seien «vollkommen haltlos» gewesen. McCabe aber sagt, seiner Ansicht nach hätten die Ermittlungen eine «solide Basis» gehabt. Für den Fall, dass er plötzlich gefeuert oder versetzt worden wäre, sollte niemand diese Ermittlungen unbemerkt beenden können. McCabe: «Der Fall sollte nicht geschlossen werden können, ohne eine Spur zu hinterlassen.» Er habe die grosse Sorge gehabt, dass der Rauschmiss von Comey nur ein Ziel hatte: die Russland-Ermittlungen des FBI zu begraben.

Noch interessanter ist, was McCabe offenbar am Sonntag noch enthüllen wird. Darüber berichtet auf CBS der Journalist Scott Pelly, der McCabe für die Sendung «60 Minutes» interviewen konnte. Demnach seien in den Tagen nach Comeys Entlassung die wichtigsten Strafverfolger des Landes im Justizministerium zusammengekommen, um zu beraten, wie sie mit dem Präsidenten umgehen sollen. Es sei dort sehr ernsthaft über die Option gesprochen worden, Trump mit Hilfe des 25. Verfassungszusatzes aus dem Amt zu heben.

Das Verfahren dafür müssen der Vizepräsident, in dem Fall Mike Pence, und eine Mehrheit der 15 Kabinettsmitglieder in Gang setzen. Sie seien nicht so weit gegangen, einzelne Minister oder gar Pence selbst zu fragen, ob sie für eine Amtsenthebung stimmen würden. Aber «sie haben bereits Köpfe gezählt, sie haben spekuliert, diese Person könne zu uns halten, diese Person nicht», berichtet Pelly aus dem Interview mit McCabe. «Das war kein Witz.»