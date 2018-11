«Ob ich hier verrecke oder zurückmuss, macht keinen Unterschied»

Da, wo sich die Strassen Baja California und Avenida 5 de Mayo in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana kreuzen, hängt ein ­Geruch, der sich für immer ins Gedächtnis brennt. Es riecht nach Fäkalien, nach Erbrochenem – nach allem, was zurückbleibt, wenn sich 2500 Menschen 25 hellblaue WC-Kabinen teilen müssen. Hinter den Toiletten liegt Abfall, den niemand holt. Die Flüchtlinge aus Mittel- und Südamerika müssen sich in Pfützen waschen und tragen seit Wochen dieselben Kleider. Es riecht hier nach allem, ausser nach Menschenwürde.