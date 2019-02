Die Nachricht, dass Donald Trump den nationalen Notstand ausrufen will, erreicht Freddy Guerra in seinem Büro in der Stadtverwaltung von Roma, einem Brennpunkt der illegalen Einwanderung an der Grenze zu Mexiko. Der stellvertretende Verwaltungschef schaut in seinem Büro, getäfelte Wände, aggressiv eingestellte Klimaanlage, auf sein Handy, überfliegt die Meldung, zieht kurz die Augenbrauen hoch und spricht weiter.