Nach monatelanger Prüfung und Dutzenden Vernehmungen hat die Wahlkommission von North Carolina am Donnerstag entschieden, dass neu gewählt werden muss. Inzwischen ist auch Harris dafür – obwohl er keine Schuld eingestehen möchte. Harris bestreitet, irgendetwas von der Masche gewusst zu haben, mit der seine Helfer zu seinen Gunsten Wahlzettel gefälscht und Bürger um ihre Stimme gebracht haben. Er sagt jetzt, die Öffentlichkeit habe inzwischen offenbar das Vertrauen in das Ergebnis verloren. Deshalb sei auch er jetzt für eine Neuwahl. Harris sagte auch, er habe zwei Schlaganfälle erlitten und leide an Verwirrung, doch er könne erkennen, dass es nach der Wahl erhebliche Zweifel gebe.

Nationales Interesse erregte der Fall, als Anfang Dezember die Wahlkommission des Bundesstaates einstimmig entschieden hatte, das Wahlergebnis nicht zu zertifizieren. Schon damals stand der inzwischen bestätigte Verdacht im Raum, dass zum Vorteil des republikanischen Kandidaten Hunderte von Briefwahlunterlagen im 9. Wahlbezirk eingesammelt, zum Teil gefälscht oder zerstört wurden.

Die Betrüger haben nach diversen Zeugenaussagen Leute dafür bezahlt, in der Nachbarschaft von Tür zu Tür zu gehen, um sich die Briefwahlunterlagen anzueignen. Dutzende Wähler berichten, dass sie an der Tür bedrängt worden seien, ihre Wahlunterlagen auszuhändigen. Was natürlich illegal ist. Die gesammelten Wahlzettel wurden dann geprüft. Hatte jemand für Harris gestimmt, wurden die Stimmen zur Auszählung gebracht. War jemand für McCready, kamen sie in den Schredder.

Offenbar haben die Betrüger auch dafür gesorgt, dass möglichst viele Menschen in Bladen County Briefwahl beantragen – um dann noch mehr Stimmzettel einsammeln zu können. In Bladen County lag der Anteil der Briefwahlstimmen bei 7,3 Prozent. In den meisten anderen Countys im 9. Wahlbezirk liegt die Quote nicht über drei Prozent.

In Bladen County hat Harris so erstaunliche 61 Prozent der abgegeben Briefwahl-Stimmen bekommen. Dabei waren nur 19 Prozent der Wähler, die Briefwahl beantragt hatten, registrierte Republikaner.

Es wurden wohl auch eine Reihe von unausgefüllten Stimmzetteln eingesammelt. Die wurden kurzerhand gefälscht. Nicht nur wurde das Kreuz nachträglich für Harris gemacht. Es waren offenbar auch immer dieselben acht Leute, die sie unterschrieben haben. Zwei Unterschriften tauchen allein auf 40 Stimmzetteln auf.