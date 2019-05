«Nordkorea hat keine Raketen getestet»

Der Gastgeber aber widersprach Trump: Der Abschuss der Kurzstreckenraketen sei «eine Verletzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates» und ein «bedauernswerter Akt», so Abe. In Washington wird vermutet, Trumps Nachsichtigkeit mit dem nordkoreanischen Regime reflektiere die Eitelkeit des Präsidenten. Er sei unfähig, sich einzugestehen, dass seine publikumwirksamste aussenpolitische Initiative womöglich gescheitert sei. Zumal der Präsident offenbar noch immer hofft, ein Durchbruch bei der Denuklearisierung Nordkoreas werde ihm den Friedensnobelpreis eintragen. Auch in republikanischen Reihen stösst Trumps Milde gegenüber Kim Jong-un Kim Jong-un inzwischen auf Unverständnis. So kritisierte die republikanische Senatorin Joni Ernst (Iowa) die Reaktion des Präsidenten auf die jüngsten nordkoreanischen Raketentests. Sie würde Kim Jong-un «natürlich nicht trauen», sagte Ernst. Keine Distanz zu Kritik an Joe Biden

Mit Befremden wurde zudem in der US-Hauptstadt aufgenommen, dass Trump sich nicht von Nordkoreas Beleidigung des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers und ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden distanzierte. Pyongyang beschimpfte Biden vergangene Woche als «Individuum mit niedrigem IQ», worauf Trump seine Zustimmung signalisiert hatte. Am Montag in Tokio schob der Präsident nach: Er stimme Kim Jong- un bei dessen Einschätzung Bidens zu, sagte Trump. Der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger twitterte daraufhin, Trump schiesse sich ausgerechnet am amerikanischen Veteranentag auf Biden ein und lobe «einen Diktator». Viel Zeit für seine ganz auf sein persönliches Verhältnis mit Kim Jong-un zugeschnittene Diplomatie bleibt Trump nicht mehr. Schon jetzt wird dem Präsidenten von der demokratischen Opposition vorgeworfen, er habe das nordkoreanische Regime durch die beiden Gipfeltreffen mit Kim Jong-un in Singapur und Hanoi aufgewertet, ohne dafür Zugeständnisse erhalten zu haben.