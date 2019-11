«Niemand legt sich mit Conan an»

Trump traf sich auch mit Soldaten der Spezialeinheiten, die Ende Oktober an dem Einsatz gegen IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi im Nordwesten Syriens beteiligt gewesen waren. Die Soldaten traten nicht vor die Presse, weil ihre Identität geheimgehalten werden soll. Conan, der nach US-Medienberichten ein belgischer Schäferhund (Malinois) sein soll, war bei dem Einsatz gegen Al-Baghdadi infolge einer Explosion verletzt worden; US-Soldaten waren nicht zu Schaden gekommen. Nach Angaben des US-Militärs hatte Conan die Verfolgung Al-Baghdadis aufgenommen, als dieser sich in einem Tunnel versteckte und in die Luft sprengte. Trump hatte Conan nach dem Einsatz bereits als «amerikanischen Helden» gelobt.

Nach Militärangaben hat Conan bereits an rund 50 Einsätzen teilgenommen. Er sei nach der Verletzung Ende Oktober rasch wieder im Dienst gewesen, hiess es weiter.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Anfang November bezeichnete Trump den Militärhund als «amerikanischen Helden» und postete auf Twitter eine Fotomontage, auf der er dem Hund eine Medaille umhängt.

Noch mehr Tiere im Weissen Haus

Auch am Dienstag erhält das Weisse Haus tierischen Besuch: Anlässlich des Thanksgivings wurden die Namen der diesjährigen Truthähne veröffentlicht. Die Vögel heissen «Bread» (Brot) und «Butter» (Butter), wie das Weisse Haus am Montag auf Twitter mitteilte.

Interessierte können unter anderem auf der Seite des Weissen Hauses und auf Twitter darüber abstimmen, welchem der beiden Tiere Trump am Dienstag bei einer Zeremonie im Weissen Haus das Leben schenken soll. Vor der feierlichen Veranstaltung sind Brot und Butter wie üblich in einem Luxushotel in unmittelbarer Nähe des Weissen Hauses untergebracht.

Der Präsident pflegt mit der Begnadigung – wie viele seiner Vorgänger – eine Tradition mit mehr als 100 Jahre alten Wurzeln. Seit dem 19. Jahrhundert erhält die Präsidentenfamilie vor dem Feiertag zwei besonders prächtige Vögel. Präsident Abraham Lincoln (1861 bis 1865) soll nach Angaben des Weissen Hauses auf Bitten seines Sohnes das erste Mal einen Truthahn begnadigt haben.

Unter Präsident George Bush senior soll die Truthahn-Begnadigung im Jahr 1989 festes Ritual geworden sein. Thanksgiving wird in den USA am vierten Donnerstag im November begangen – also am kommenden Donnerstag.