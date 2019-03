Nach Ende von Muellers Untersuchung: Trump spielt Golf

Nach dem Abschluss der Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zeigt sich US-Präsident Donald Trump ungewöhnlich zurückhaltend. Trump begann das Wochenende mit einer Partie Golf in Florida, wie mitreisende Journalisten berichteten.

Die Wagenkolonne des Präsidenten traf demnach am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Trumps Golfplatz in West Palm Beach ein. Der Republikaner hat bislang selbst noch nichts dazu gesagt, dass Mueller seinen vertraulichen Bericht an das Justizministerium übergeben hat.