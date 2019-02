Sie machte Staatschef Nicolás Maduro für den Vorfall verantwortlich. «Die Menschen retten den Grossteil von dem, was auf dem ersten Laster ist, und suchen nach der humanitären Hilfe, deren Abfackeln der Diktator Maduro angeordnet hat», sagte Arellano. Die kolumbianische Einwanderungsbehörde bestätigte, dass zwei Lastwagen in Brand gesteckt worden seien.

In Videos in den sozialen Online-Netzwerken war zu sehen, wie Dutzende Menschen inmitten einer grossen Rauchwolke aus den Lastwagen Säcke und Kartons mit Medikamenten und Lebensmitteln herausholten. «Unsere mutigen Freiwilligen bilden eine Kette, um das Essen und die Arzneien zu retten», erklärte Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó. «Die menschliche Lawine ist unaufhaltsam.»

Pompeo kündigt «Massnahmen» an

US-Aussenminister Mike Pompeo hat «Massnahmen» Washingtons zur Unterstützung der Demokratie in Venezuela angekündigt. Nun sei die «Zeit zum Handeln» gekommen, um dem «verzweifelten venezolanischen Volk» zu helfen, schrieb Pompeo am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich verurteilte er das gewaltsame Vorgehen der venezolanischen Sicherheitskräfte an Grenzübergängen, über die Hilfsgüter aus dem Ausland in den südamerikanischen Krisenstaat gebracht werden sollten.

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/XfLEsyT6Rj

