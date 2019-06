Mueller wird Mitte Juli vor US-Kongress aussagen

Nachdem er vorgeladen wurde, habe sich Mueller bereit erklärt, am 17. Juli auszusagen, sagten die demokratischen Vorsitzenden des Jusitz- und des Geheimdienstausschusses, Jerrold Nadler und Adam Schiff, am Dienstag. Nadler erklärte, die Anhörungen vor den beiden Ausschüssen würden öffentlich sein.

Die Demokraten wollten den Sonderermittler und früheren FBI-Direktor bereits seit längerem dazu bringen, sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Muellers Einwilligung erfolgte aber erst, nachdem beide Ausschüsse sogenannte Subpoenas ausgestellt hatten – mit denen sie den Sonderermittler unter Strafandrohung zu einer Aussage bringen können.

I am pleased to announce that @HouseJudiciary and House Intel will have Special Counsel Robert Mueller testify in open session on July 17, pursuant to a subpoena issued this evening. https://t.co/wR0CEVqpJC We look forward to having Mr. Mueller testify, as do all Americans. pic.twitter.com/UEKihMEYXI

