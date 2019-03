Mueller-Bericht entlastet Trump

«Die Untersuchungen des Sonderermittlers haben nicht ergeben, dass sich das Kampagnen-Team Trump – oder wer auch immer mit diesem in Verbindung stand – mit Russland verständigt oder abgesprochen hat, um die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen», erklärte Barr.

On obstruction, Barr says Mueller laid out evidence rather than coming to a conclusion on the "difficult" question, leaving it to DOJ to determine if there was a crime. Barr says that he and Rosenstein believe there is insufficient evidence to establish that there was a crime. pic.twitter.com/287KSxoQOK

