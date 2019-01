Fabian Molina spricht von einem «orchestrierten Putsch». «Was immer man von Maduro halten mag: Was gerade in Venezuela passiert, ist ein Staatsstreich», schreibt der SP-Politiker auf Twitter. «Präsidenten kommen durch Wahlen ins Amt, nicht durch Selbstkrönung.»

«Die Situation ist verfahren», sagt Molina auf Nachfrage. Neuwahlen seien zwar «der einzige Ausweg». Allerdings erachtet er faire Wahlen als schwierig. «Regimewechsel müssen demokratisch sein», so der Politiker. Das bedinge, dass Wahlbeobachter der UNO zugelassen werden. Ob die USA daran wirklich interessiert seinen, bezweifelt er aber. «Die USA unterstützen die Opposition finanziell. Dass Donald Trump eine Stunde später Guaidó als Interimspräsidenten anerkennt, ist kein Zufall.»

Was immer man von #Maduro halten mag: Was gerade in #Venezuela passiert, ist ein Staatsstreich. Nichts anderes. Präsidenten kommen durch Wahlen ins Amt, nicht durch Selbstkrönung. — Fabian Molina (@molinafab) January 23, 2019

Ja, das stimmt. Aber zu glauben, dass mit einem orchestrierten Putsch etwas besser wird, ist völlig naiv. Es braucht jetzt so schnell wie möglich Neuwahlen unter Aufsicht der @UN. Sonst wird das blutig enden – und das ist ganz sicher nicht im Interesse des venezolanischen Volkes. — Fabian Molina (@molinafab) January 24, 2019

Molinas Tweet stösst auf kritische Reaktionen. Auf die Aussage, dass Präsidenten durch Wahlen ins Amt kämen, schreibt etwa Viktor Giacobbo: «Und Präsidenten bleiben offenbar auch durch Machtmissbrauch, Korruption und eine treue Armee im Amt...». Und SVP-Nationalrat Claudio Zanetti stichelt: «Was hältst du denn von Maduro, und wie fandest du Chávez?»

Was hältst Du denn von Maduro, und wie fandest Du Chavez? — Claudio Zanetti (@zac1967) January 24, 2019

Obwohl Molina Menschenrechtsverletzungen unter dem gegenwärtigen Regime einräumt, glaubt er, die Mehrheit der Venezolaner stünde hinter Regierungschef Nicolás Maduro. Sollte sich bei Neuwahlen Juan Guaidó durchsetzen, müsse die Schweiz dies «selbstverständlich akzeptieren».

«Das Chaos ist der Blockade der USA geschuldet»

Teilweise Rückendeckung erhält Molina von Luzi Stamm, der ebenfalls in der Aussenpolitischen Kommission (APK) sitzt. Ihm zufolge dürften die Schweiz wie auch die EU nicht den «Strafmassnahmen» der USA folgen. «Ich sehe nicht den geringsten Grund, warum die Schweiz nicht helfen sollte», sagt der SVP-Nationalrat. Als Erstes müsse die Schweiz Hilfslieferungen nach Venezuela schicken. Das Chaos sei Diplomaten zufolge der wirtschaftlichen Blockade der USA geschuldet. «Hier stehe ich sehr nahe bei Molina.»

«Dass Trump die Selbsternennung eine Stunde später anerkennt, ist kein Zufall»: Fabian Molina spricht von einem Staatsstreich. (Archivbild) Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Bei der Frage nach der Legitimität eines Machtwechsels hat Stamm jedoch «eine andere Logik»: Maduro und Guaidó seien beide «undurchsichtig». «Einen Machtwechsel müssen wir akzeptieren.» Die Liste von Staaten mit undemokratischen Regierungen sei lang. Dennoch anerkenne die Schweiz die meisten dieser Länder.

«Ein politischer Akt»

China und Russland warnen die USA vor einer Einmischung. Es sei klar, dass man mit der Unterstützung der Opposition «unbequeme Regierungen auswechseln will», hiess es am Donnerstag in Moskau. Die derzeitige Lage in Venezuela führe auf direktem Wege ins Chaos.

Diese Befürchtung teilt SP-Nationalrat Carlo Sommaruga. Donald Trump sei zwar «nicht fassbar». Dass er Truppen entsendet, glaubt der Politiker jedoch nicht. Dagegen hält er einen Bürgerkrieg für möglich. Die Selbsternennung Guaidós sei ein politischer Akt und nicht legitimiert. «Für die Schweiz wäre es schwierig, ihn anzuerkennen, das wäre ein Novum in der Schweizer Aussenpolitik.»

Auch Sommaruga ruft zu einem Dialog auf, den alle Parteien führen müssten, und es solle Neuwahlen geben. Welches Lager die Mehrheit hinter sich habe, könne er nicht sagen. Im Vordergrund stünden die Interessen der Bevölkerung.

«Das sieht schon nach einem Putsch aus»

Harsche Kritik an den USA übt auch der ehemalige SP-Fraktionschef Franco Cavalli. Diese hätten ihren Druck auf Lateinamerika in den letzten Monaten mit «grossem organisatorischem Aufwand» erhöht. «Und jetzt kommt dieser junge Politiker namens Juan Guaidó, der bis vor ein paar Wochen völlig unbekannt war.»