Mittlerer Westen der USA kämpft gegen historische Fluten

In Nebraska erreichten die Fluten an 17 Standorten Rekordwerte. Das Rote Kreuz richtete zehn Notunterkünfte für Betroffene ein. 54 Städte sowie vier Gebiete der Ureinwohner in dem Bundesstaat riefen den Notstand aus. In Iowa wurde für drei Dutzend Landkreise der Notstand ausgerufen. In Wisconsin wurden Strassen gesperrt, mehr als 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

US-Präsident Donald Trump sprach am Montag von «verheerenden» Fluten. Das Weisse Haus stehe in engem Kontakt mit den Behörden vor Ort.

Our prayers are with the great people of South Dakota. We are staying in close contact with @GovKristiNoem and all the State and Local leaders during and after these devastating floods. Everyone be safe! https://t.co/9CNcPJZ3qi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. März 2019