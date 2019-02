Es dürfte Trump zudem kaum gefallen, dass die Bundesstaatsanwaltschaft in New York «in konstantem Kontakt» mit seinem ehemaligen Anwalt steht. Ermittelt wird dort offenbar auf mehreren Ebenen, etwa gegen Trumps Stiftung, aber auch wegen des undurchsichtigen Finanzgebarens bei den Feiern zu Trumps Amtseinführung.

Donald Trump soll seinen Anwalt und Mann fürs Grobe zudem indirekt angewiesen haben, den Kongress über die weit in den Wahlkampf 2016 hineinreichenden Verhandlungen zum Bau eines Trump Tower in Moskau zu belügen.

«Wie geht es jetzt weiter?»

Von den Millionen, die das gestrige Spektakel auf dem Capitolshügel verfolgten, werden viele in Michael Cohen einen windigen Halunken erkennen, der «ihren» Präsidenten in den Schmutz zieht, um seine eigene Haut zu retten, und auf eine Verminderung seiner dreijährigen Haftstrafe hofft.

Die Ermittlungen gegen den Präsidenten im Kongress und von diversen Staatsanwälten werden an Fahrt gewinnen.

Andere werden sich hingegen in ihrer Überzeugung bestärkt fühlen, dass mit Donald Trump ein Mensch mit erheblicher krimineller Energie ins Weisse Haus eingezogen ist – und ein Mensch, mit zweifelhaftem Charakter. So beschrieb Cohen beispielsweise die Versteigerung eines Porträts von Trump: Um einen Tiefpreis und die daraus resultierende Peinlichkeit zu verhindern, heuerte man einen Strohmann an, der den Preis künstlich in die Höhe trieb – und von Trumps Stiftung später ausgezahlt wurde.

«Wie geht es jetzt weiter?», fragte Elijah Cummings, der demokratische Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, nach dem Abschluss der Anhörung Cohens am späten Nachmittag. Die Antwort darauf ist einfach: Die Ermittlungen gegen den Präsidenten im Kongress und von diversen Staatsanwälten werden an Fahrt gewinnen und die Gräben in Washington noch tiefer werden.

Tumult und politische Lähmung sind vorprogrammiert, und am Ende wird Donald Trump entweder als unschuldiges Opfer seiner politischen Gegner dastehen oder als der dritte amerikanische Präsident, dem nach Andrew Johnson und Bill Clinton vom Kongress der Prozess gemacht wird.

Und Cohen, ist er ein Geläuterter oder ein Halunke? Die Antwort darauf hängt vom jeweiligen politischen Lager ab. Für jemanden, der weder durch die Brille der Demokraten noch der der Republikaner schaut, macht Trumps ehemaliger Mann fürs Grobe jedenfalls den Anschein eines geläuterten Halunken.