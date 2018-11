Michael Cohen, der loyale Lügner

Der frühere persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat vor Gericht zugegeben, den Kongress über die Immobiliengeschäfte seines ehemaligen Arbeitgebers in Russland belogen zu haben. Bei einem Auftritt vor einem Gericht in New York am Donnerstag räumte Cohen ein, er habe deswegen vor dem US-Parlament die Unwahrheit gesagt, weil er Trumps «politischer Botschaft» nicht habe widersprechen wollen und um diesem gegenüber loyal zu sein. Trump, der vor Gericht nur als «Individuum-1» bezeichnet wurde, warf Cohen vor, ein «schwacher Mensch» und ein Lügner zu sein und durch seine Aussage eine geringere Strafe erreichen zu wollen.