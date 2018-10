Paketbomben an Obama, Clinton und CNN gesandt

Das CNN-Büro in New York wurde am Mittwoch wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert, wie der Sender berichtet. Das aktuelle Programm musste unterbrochen werden. Die Mitarbeitenden verliessen das Time-Warner-Gebäude. Gemäss der New Yorker Polizei NYPD handle es sich beim Paket um einen «echten Sprengsatz», berichtet CNN. Die Polizei bestätigte, dass sie wegen eines verdächtigen Pakets in dem Gebäude im Einsatz sei.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o