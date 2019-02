Die «New York Times» berichtete im September 2018 unter Berufung auf anonyme Quellen über den Vorgang – und wurde von den Gefolgsleuten des Präsidenten umgehend denunziert. Von «unbestätigten Gerüchten» sprach der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz, indes Senator Lindsey Graham (South Carolina) twitterte, man könne der Times «nicht trauen, wenn es um Präsident Trump geht».

Jetzt aber gibt es keinen Zweifel mehr am Wahrheitsgehalt des Berichts: In einer Serie von Interviews anlässlich der Veröffentlichung eines Buchs über seine Zeit beim FBI («The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump») bestätigte der ehemalige FBI-Direktor Andrew McCabe Rosensteins Vorstoss.

Enthüllungen des Ex-FBI-Chefs: Andrew McCabes Buch sorgt für Aufregung. (Erik S. Lesser, Keystone)

«Ich werde nie durchsucht, wenn ich ins Weisse Haus gehe, ich könnte problemlos ein Aufnahmegerät mitbringen.»Rod Rosenstein

Laut McCabe, der im März 2018 wegen einer angeblichen Falschaussage von seinem Job gefeuert wurde, schlug Rosenstein sogar vor, insgeheim ein Mikrofon zu tragen und Unterhaltungen mit Trump klandestin aufzuzeichnen. «Ich werde nie durchsucht, wenn ich ins Weisse Haus gehe, ich könnte problemlos ein Aufnahmegerät mitbringen», habe Rosenstein gesagt.

Der stellvertretende Justizminister hatte die Darstellung der «New York Times» im vergangenen September bestritten, inzwischen aber bestätigte neben McCabe auch James Baker, ehemals Chef der Rechtsabteilung beim FBI, bei einer vertraulichen Einvernahme vor dem Kongress den Sachverhalt. Besonders brisant: McCabe zufolge hatte Rosenstein schon durchgezählt, welche Kabinettsmitglieder ihn bei der Anrufung des 25. Verfassungszusatzes vielleicht unterstützen würden. Der Zusatz erfordert die Zustimmung einer Mehrheit im Kabinett eines Präsidenten.

Hohe Abgeordnete wussten von Ermittlungen

Eine mögliche Amtsunfähigkeit Trumps war nicht das einzige Problem im Mai 2017. Hinzu kam die Frage, ob der Präsident willentlich oder unwillentlich als Agent Moskaus agierte, weshalb die Spionageabwehr-Abteilung des FBI eine «Counterintelligence»-Untersuchung gegen Trump einleitete.