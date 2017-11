May kritisiert Trumps Anti-Muslim-Tweets scharf

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter drei Videos weiterverbreitet, die von einer islamfeindlichen britischen Gruppe ins Internet gestellt wurden. Bei den sogenannten Retweets handelte es sich um Aufnahmen, die von Jayda Fransen, Vizechefin der Gruppe Britain First, auf dem Kurznachrichtendienst verbreitet wurden.

Ihrer Darstellung zufolge ist zu sehen, wie ein Teenager zu Tode geprügelt, ein Junge auf Gehhilfen geschlagen und eine christliche Statue zerstört wird. Alle drei Taten sollen ihr zufolge von Muslimen begangen worden sein.

May nennt Retweets «falsch»

Die britische Regierung kritisierte Trump und bezeichnete die Retweets als «falsch». «Britain First versucht Gemeinschaften durch ihre hasserfüllten Narrative zu spalten, die Lügen verbreiten und Spannungen anheizen. Sie erzeugen Angst bei rechtschaffenen Leuten», sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

«Die Briten lehnen die mit Vorurteilen geladene Rhetorik der extremen Rechten ab, die den Werten dieses Landes widersprechen: Anstand, Toleranz und Respekt.» Jayda Fransen sagte der Nachrichtenagentur Reuters über die Weiterverbreitung ihrer Tweets durch den US-Präsidenten: «Ich bin hocherfreut.» Sie war in der Vergangenheit zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie eine muslimische Frau in einem Hidschab religiös beleidigt hatte.

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9 — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29. November 2017

Britain First bezeichnet sich selbst als Loyalistenbewegung, die sich gegen Masseneinwanderung und radikale Islamisten stellt. Sie fordert ein umfassendes Verbot des Islams in Grossbritannien. Kritiker bezeichnen sie als rassistisch.

Im Juni 2016 hatte ein Gewalttäter die Worte «Britain First» gerufen, nachdem er kurz vor dem Brexit-Votum die Parlamentarierin Jo Cox ermordet hatte. Deren Ehemann Brandan Cox verurteilte Trumps Unterstützung für die Tweets.

Trump has legitimised the far right in his own country, now he’s trying to do it in ours. Spreading hatred has consequences & the President should be ashamed of himself. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 29. November 2017

Video zeigt was anderes

Mit der Bezeichnung «falsch» scheint die Regierung äusserst richtig gelegen zu haben. Gemäss mehreren Medienberichten haben die holländischen Behörden in der Zwischenzeit bestätigt, dass es sich bei einem Fall aus einem Video nicht wie beschrieben um einen muslimischen Migranten als Täter, sondern um einen Holländer handelte. Fransen erklärte zuvor, die Videos stammten aus verschiedenen Stellen im Internet.

Neben Theresa May hat auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan klare Worte gefunden: «Britain First ist eine abscheuliche, hasserfüllte Organisation, deren Ansichten man verurteilen und nicht verstärken soll.»

Britain First is a vile, hate-fuelled organisation whose views should be condemned, not amplified. https://t.co/Qf8plF4wOx pic.twitter.com/tDrG3UggRN — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 29. November 2017

Politiker Tim Farron macht sich derweil Sorgen um den sogenannten «roten Knopf»: «Der Finger, der die Aussage britischer Faschisten retweetet hat, ist derselbe Finger, der auf dem nuklearen Knopf liegt.»

So the finger that retweeted a British fascist, is the same finger on the nuclear button. Happy days! — Tim Farron (@timfarron) 29. November 2017

Auch der britische Autor und Reporter Piers Morgan kritisierte die Tweets des US-Präsidenten. Er sprach von «unbestätigten Videos von Britain First, einer Horde widerlich rassistischer Rechtsextremer». «Bitte stoppen Sie diesen Irrsinn und nehmen Sie diese Retweets zurück.»

Good morning, Mr President @realDonaldTrump - what the hell are you doing retweeting a bunch of unverified videos by Britain First, a bunch of disgustingly racist far-right extremists?

Please STOP this madness & undo your retweets. — Piers Morgan (@piersmorgan) 29. November 2017

Der Labour-Abgeordnete David Lammy ist ebenfalls empört. «Der Präsident der Vereinigten Staaten wirbt für eine faschistische, rassistische und extremistische Hassgruppierung, deren Anführer festgenommen und verurteilt worden sind.»

Trump sharing Britain First. Let that sink in. The President of the United States is promoting a fascist, racist, extremist hate group whose leaders have been arrested and convicted. He is no ally or friend of ours. @realDonaldTrump you are not welcome in my country and my city. — David Lammy (@DavidLammy) 29. November 2017

Bereits zuvor löste der Retweet einen Sturm der Entrüstung auf Social Media aus. Eine Twitter-Nutzerin macht auf den Widerspruch von Trumps Anprangern von Fake-News und seinen Retweets von Videos, deren Echtheit umstritten ist, aufmerksam.

Trump’s tweets

-complaint about Fake-News

-complaint about Fake-News

-taking credit for the economy

-complaint about Fake-News

-RT of actual Fake-News

-RT of actual Fake-News

-RT of actual Fake-News

-Eric — Amy Dillon (@amydillon) 29. November 2017

Ein anderer weist auf Fransens Verurteilung wegen Beschimpfung einer muslimischen Frau vor ihren Kindern hin. «Das ist die Person, die Trump gerade dreimal retweetet hat.»

This is the person Trump just retweeted three times. pic.twitter.com/QqeenIlfnj — Matthew Gertz (@MattGertz) 29. November 2017

Rückendeckung erhielt Trump bisher nur von der Pressesprecherin des Weissen Hauses. Gegenüber den Reportern äusserste sie, dass es nicht darauf ankomme, ob das Video echt sei, denn «die Bedrohung ist echt».

Trump hatte sich im Wahlkampf für ein Einreiseverbot für Muslime in die USA ausgesprochen. Als Präsident hat er mehrere Anläufe unternommen, die Einreisevorschriften zu verschärfen, ist dabei jedoch von Gerichten gebremst worden. (sep/sda)