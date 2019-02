Viele Menschen in Venezuela benötigen dringend Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel – doch die Hilfsgüter hängen an der Grenze fest. Machthaber Nicolás Maduro will sich im eskalierenden Machtkampf mit der Opposition keine Blösse geben und beharrt auf seiner Position: Die Lieferungen kommen ihm nicht ins Land, weil es in Venezuela angeblich gar keine humanitäre Krise gebe – auch wenn Ärztevereinigungen, Hilfswerke, Kirchen und die wichtigsten Universitäten im Land dieser Auffassung seit Jahren widersprechen.