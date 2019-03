Maduro wirft der Opposition vor, ihn ermorden zu wollen

Und wieder geht in Venezuela das Licht aus. Am Montag waren vom Stromausfall mindestens 17 Gliedstaaten sowie die Hauptstadt Caracas betroffen. Zehntausende mussten nach der Arbeit zu Fuss oder per Taxi nach Hause, es brach Chaos aus, in den Kühlschränken verdarben Lebensmittel, in den Spitälern mussten Patienten auf der Intensivstation hoffen, dass die Notstromaggregate funktionierten. Laut Meldungen zahlreicher venezolanischer Twitter-User dauert der Stromausfall in zahlreichen Gebieten noch immer an.