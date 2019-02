Wie verkam das ölreiche Land zum humanitären und wirtschaftlichen Katastrophengebiet? Südamerikaexperte Sandro Beninierklärt den Zusammenbruch im Video.

US-Aussenminister Mike Pompeo forderte Staatschef Nicolas Maduro auf, die Blockade zu beenden. «Das Maduro-Regime muss die Hilfe die verhungernden Menschen erreichen lassen», schrieb er auf Twitter.

Die humanitäre Hilfe sei lediglich ein Vorwand für eine US-Militärintervention in Venezuela, sagte der umstrittene Präsident Maduro in einem Interview des Fernsehsenders Russia Today. Am Mittwoch startete die Regierung eine Unterschriftensammlung gegen die «interventionistischen Aktionen» der USA. Mindestens zehn Millionen Venezolaner sollten unterschreiben, forderte Maduro.

Streit um Hilfslieferungen

Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó hingegen bemühte sich darum, möglichst schnell humanitäre Hilfe nach Venezuela zu bringen. Zunächst sollten Sammelstellen für die Hilfsgüter in Kolumbien und Brasilien eingerichtet werden, sagte Guaidó. Er rief die Soldaten an der Grenze dazu auf, die Lieferungen mit Lebensmitteln und Medikamenten ins Land zu lassen und kritisierte die Blockade einer Brücke an der Grenze zu Kolumbien am Mittwoch scharf.

Er bezeichnete die Aktion als «absurde Reaktion eines Regimes, das sich nicht für die Bürger interessiert». Er wolle alles unternehmen, damit die Hilfe doch nach Venezuela gelange. Die Streitkräfte, die hinter Staatschef Nicolás Maduro stünden, befänden sich in einem Dilemma, sagte Guaidó.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte in seiner Rede zur Lage der Nation die Unterstützung der USA für Gegenpräsident Guaidó. «Wir stehen an der Seite des venezolanischen Volkes in seinem edlen Streben nach Freiheit», sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit). Er verurteile die «Brutalität des Maduro-Regimes», dessen sozialistische Politik Armut und Verzweiflung nach Venezuela gebracht habe.