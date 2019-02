Sie werden auch in Ihrer neuen Funktion nicht in der Lage sein, jemandem einen Pass auszustellen.

Wir arbeiten daran.

Es gibt in der Schweiz auch Venezolaner, die auf der Seite von Nicolás Maduro stehen.

Von den rund 3000 in der Schweiz lebenden Venezolanern sind lediglich etwa 650 im Wählerregister eingetragen. Und es sind seit Jahren jeweils rund 50 Personen, die für die Bolivarianische Revolution stimmen. Also weniger als 10 Prozent der Wahlberechtigten.

Am vergangenen Samstag wollte Juan Guaidó 600 Tonnen Hilfsgüter nach Venezuela bringen und die Armeeangehörigen dazu bewegen, sich massenweise von Maduro abzuwenden. Beides ist offensichtlich gescheitert. Sind Sie enttäuscht?

Ich bin nicht enttäuscht, sondern entsetzt und beschämt, dass eine politische Ideologie sich über die Bedürfnisse einer verzweifelten, hungernden und medizinisch unterversorgten Bevölkerung hinweggesetzt hat. Maduro und seine Anhänger sind derart verbohrt, dass sie den Schaden, den sie anrichten, nicht sehen wollen oder ihn in Kauf nehmen. Sie sind derart pervers und empfinden es als Triumph, dringend benötigte humanitäre Hilfslieferungen verhindert zu haben.

Bevor Guaidó Interimspräsident wurde, hat er sich in den USA mit Vertretern der Trump-Regierung und wichtigen Republikanern getroffen, zum Beispiel mit dem Senator von Florida, Marco Rubio. Erhält er Befehle aus Washington?

Es steht mir nicht an, innenpolitische Entwicklungen in den USA oder Entscheidungen von amerikanischen Politikern und der amerikanischen Regierung zu beurteilen. Aber die Verbrechen, die Maduros Regime am letzten Wochenende begangen hat, haben auch zahlreiche Exponenten der Demokraten kritisiert, etwa Nancy Pelosi oder Bill und Hillary Clinton. Juan Guaidó hat mit grossem Mut, Vernunft, Patriotismus und Verantwortungsbewusstsein eine Aufgabe übernommen, im Interesse eines Volkes, das von einer schamlosen Diktatur unterdrückt und ausgehungert wird. Guaidó verkörpert den Wunsch nach einer demokratischen Veränderung, und dafür sucht er sich die Hilfe der internationalen Gemeinschaft.

«Einer Regierung, die Hilfsgüter in Brand setzen lässt, ist alles zuzutrauen.»

Falls Maduro nicht nachgibt und sich die humanitäre Lage in Venezuela weiter verschlimmert – könnte es dann so weit kommen, dass eine Militärintervention der USA wünschenswert ist?

Ich bin absolut sicher, dass Guaidó und die venezolanische Nationalversammlung alles tun werden, um diesen Konflikt friedlich zu lösen. Und dafür haben sie nicht nur die Unterstützung der USA, sondern auch zahlreicher anderer lateinamerikanischer und europäischer Länder.