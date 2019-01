Die Schweiz verfolgt «besorgt» die Situation

Die Schweiz verfolgt die Spannungen in Venezuela mit Besorgnis. Die Entwicklungen würden genau verfolgt und man stehe für mögliche Vermittlungsbemühungen zur Verfügung, sagte Ignazio Cassis am Freitag in Davos.

Die Schweiz äussere sich jedoch nicht zum Konflikt zwischen der Regierung des Präsidenten Nicolas Maduro und dem Präsident des Parlaments, Juan Guaido. Die Schweiz anerkenne Staaten, und nicht Regierungen, präzisierte Cassis.

Der 35-jährige Abgeordnete Guaido hatte sich selbst zum Übergangsstaatschef erklärt und Maduro die Legitimation abgesprochen. Angesichts der Pattsituation warnte das venezolanische Militär vor einer gewalttätigen Lösung des Konflikts. Bei den Massenprotesten am Mittwoch war es bereits zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Uno-Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat in Davos für eine gewaltfreie politische Lösung plädiert.

Die USA, die EU und zahlreiche lateinamerikanische Länder erkannten den Gegenpräsidenten als legitimen Staatschef an. Maduro hingegen kann auf die Unterstützung des mächtigen Militärs sowie seiner Verbündeten in Russland, Iran, Türkei, Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen.