Am Montag war ein Aufstandsversuch von 27 Soldaten gegen Maduro gescheitert. Die Situation in dem Land hatte sich seitdem verschärft. Bei Protesten und Unruhen kamen am Dienstag und Mittwoch nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS) mindestens 13 Menschen ums Leben. Die meisten Menschen seien durch Schusswaffen getötet worden.

EU fordert glaubwürdige Wahlen

Der deutsche Aussenminister Heiko Maas (SPD) rief bei einem Washington-Besuch alle Seiten zur Besonnenheit auf. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, er setze auf eine einheitliche Position der EU-Mitgliedstaaten zur «Unterstützung der demokratischen Kräfte» in Venezuela.

Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini forderte einen «sofortigen politischen Prozess, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen in Übereinstimmung mit der Verfassung» führt. Die Stimme des venezolanischen Volkes dürfe nicht ignoriert werden.

Moskau kritisiert Haltung des Westens

Russland hat das Verhalten westlicher Länder im Zusammenhang mit dem Machtkampf in Venezuela kritisiert. Die Ereignisse in dem südamerikanischen Land «zeigen klar die Haltung der progressiven internationalen Gemeinschaft gegenüber dem internationalen Recht, der Souveränität und der Nicht-Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten eines Landes, in dem sie einen Machtwechsel anstreben», erklärte Aussenministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag im Online-Netzwerk Facebook.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versicherte Maduro telefonisch seine Unterstützung. «Bruder Maduro, halte den Kopf hoch, die Türkei bleibt an deiner Seite», habe Erdogan seinem venezolanischen Kollegen gesagt, erklärte Präsidentschaftssprecher Ibrahim Kalin.

Maduro und Erdogan pflegen seit Jahren ein enges Verhältnis. Beide stehen wegen ihres Umgangs mit der Opposition in der Kritik. Der türkische Staatschef hatte Venezuelas Präsidenten bereits bei einem Besuch in Caracas im Dezember seine Unterstützung versichert.

Auch Mexiko und das sozialistische Kuba stellten sich hinter Maduro. Dieser hatte am 10. Januar offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der grösste Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 aber boykottiert und erkennt das Ergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder.