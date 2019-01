Präsident Donald Trump soll einem Medienbericht von Donnerstagnacht zufolge seinen früheren Anwalt und Vertrauensmann Michael Cohen damit beauftragt haben, den Kongress zu belügen. Laut dem Onlinemagazin «Buzzfeed» handelte Cohen auf direkte Anweisung des Präsidenten, als er vor Ausschüssen des Kongresses zu Protokoll gab, dass Trump ab Januar 2016 keine geschäftlichen Interessen mehr in Russland verfolgte, was nicht den Tatsachen entsprach. Cohen bekannte sich bereits im vergangenen November vor einem Gericht schuldig, den Kongress in diesem Punkt belogen zu haben.