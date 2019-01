Zumindest auf Twitter geht die Erfolgsgeschichte weiter. Mit 5,6 Prozent sei die Arbeitslosigkeit so niedrig wie seit 40 Jahren nicht mehr, freut sich Kanadas Premierminister Justin Trudeau und verkündet seinen 4,4 Millionen Followern auch, dass der Steuersatz für Kleinunternehmen in keinem Industriestaat der G-7-Gruppe niedriger sei als in Kanada. Die Zahlen verbergen allerdings, wie nervenaufreibend das Jahr 2018 für den Premier war: Die Gespräche mit Mexiko und den USA über die Reform des Nafta-Freihandelsabkommens standen mehrmals vor dem Scheitern, Washingtons Strafzölle schmerzen, und die Charmeoffensive gegenüber Donald Trump ist grandios gescheitert. Das zeigte sich beim G-7-Gipfel in La Malbaie, als der US-Präsident Trudeau per Tweet als «unehrlichen» und «schwachen» Gastgeber beleidigte.